Serie C/C: ecco le designazioni arbitrali per l’8a Giornata

Gli arbitri designati per l’8a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 4 e lunedì 7 ottobre.

SERIE C / GIRONE C – 8a GIORNATA

Venerdì 04/10/2024

FOGGIA-TARANTO (20.30): Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Michele Decorato di Cosenza

Quarto Ufficiale: Lucio Felice Angelillo di Nola

Sabato 05/10/2024

JUVENTUS NG-POTENZA (15.00): Adolfo Baratta di Rossano

Assistenti: Alberto Rinaldi di Pisa e Luca Bernasso di Milano

Quarto Ufficiale: Stefano Raineri di Como

ALTAMURA-MONOPOLI (17.30): Filippo Colaninno di Nola

Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Paolo Cozzuto di Formia

Quarto Ufficiale: Andrea Palmieri di Brindisi

PICERNO-CAVESE (17.30): Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo e Matteo Lauri di Gubbio

Quarto Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce

Domenica 06/10/2024

LATINA-GIUGLIANO (12.30): Alberto Poli di Verona

Assistenti: Giuseppe Daghetta di Lecco e Fabio Cantatore di Molfetta

Quarto Ufficiale: Andrea Pani di Sassari

CASERTANA-CATANIA (15.00): Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Luca Landoni di Trento e Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto Ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido

MESSINA-BENEVENTO (15.00): Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Vincenzo Andreano di Foggia e Emanuele Bracaccini di Macerata

Quarto Ufficiale: Pietro Marinoni di Lodi

SORRENTO-TRAPANI (15.00): Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Luigi Ingenito di Piombino

Quarto Ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

TURRIS-CERIGNOLA (17.30): Simone Gavini di Aprilia

Assistenti: Nicola Di Meo di Nichelino e Davide Di Dio di Caltanissetta

Quarto Ufficiale: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

Lunedì 07/10/2024

CROTONE-AVELLINO (20.30): Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Michele Colavito di Bari

Quarto Ufficiale: Enrico Gigliotti di Cosenza

