Serie C: Monopoli, da valutare le condizioni di Calvano

Dopo le fatiche contro Benevento e Catania il Monopoli si appresta a vivere la settimana che porterà al derby contro l’Altamura, in programma al San Nicola sabato alle ore 17.30. Il reparto che incute più dubbi è il centrocampo dove l’uscita anzitempo di Calvano mette in apprensione mister Alberto Colombo, che nel frattempo ha smaltito l’attacco influenzale e ha diretto regolarmente l’allenamento del martedì. Il centrocampista ex Taranto sarà sottoposto agli esami strumentali dopo il trauma distorsivo al ginocchio accusato in Sicilia. Al suo posto potrebbe rientrare Scipioni, che dopo una gara in panchina a seguito dei 180 minuti giocati tra Cavese e Benevento rientrerebbe per andrebbe a comporre la linea mediana con Battocchio e De Risio. Da valutare anche Bruschi, che ha accusato un lieve risentimento muscolare e non è al massimo della condizione fisica. Qualche speranza anche per Nicola Bizzotto, che sta cercando di bruciare i tempi per tornare a disposizione ma la difesa, al momento, sembra essere l’ultimo dei problemi.

