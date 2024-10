Serie D/H: Giudice Sportivo, le decisioni dopo i match della 4a giornata

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo, dopo la 4a giornata del Girone H di Serie D che si è disputata nell’ultimo weekend.

A carico di dirigenti

Squalifica per 2 giornate: Scuotto (Manfredonia): per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza

Squalifica per 1 giornata: Donato (Nardò): per proteste nei confronti dell’Arbitro

Inibizione fino al 15-10-2024: Obiettivo (Casarano): per avere, nel corso di una mass confrontation, raggiunto la panchina avversaria e tenuto comportamento intimidatorio nei confronti di alcuni calciatori avversari

A carico di allenatori

Squalifica per 2 giornate: Grimaldi (Palmese): per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza

A carico di giocatori

Squalifica per 1 giornata: Teijo (Casarano): per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco

Squalifica per 1 giornata: Volpe (Palmese): per doppia ammonizione

In diffida: Baietti (Ugento)

