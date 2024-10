Basket A2/M, Valtur Brindisi a Cantù: Bucchi, ‘Gara tosta’

Nel primo turno infrasettimanale della stagione di Serie A2, la Valtur Brindisi si prepara ad affrontare l’Acqua San Bernardo Cantù al Pala FitLine di Desio. Questo incontro evoca grande fascino e tradizione, con 22 precedenti scontri in Serie A: due risalgono alla stagione 1981/82, mentre gli altri si sono svolti dopo il 2010/11. Attualmente, Brindisi è in vantaggio con 12 vittorie contro le 10 di Cantù, ma sul campo avversario sono stati i lombardi a prevalere per 8 volte contro le 4 della squadra pugliese.

Coach Piero Bucchi punta a recuperare qualche giocatore per allungare le rotazioni e arrivare al finale di gara con più energie rispetto alla partita d’esordio con Avellino. “Siamo consapevoli della difficoltà di questo match, contro una squadra tra le favorite per la promozione diretta, soprattutto in trasferta su un campo difficile. Tuttavia, vogliamo essere competitivi e ci giocheremo le nostre chance con fiducia”, ha dichiarato Bucchi.

Giovanni Vildera ha aggiunto: “In questo campionato tutte le partite saranno difficili ed equilibrate. Dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato nell’ultima gara, nonostante le assenze era una partita da vincere. Ora siamo concentrati su Cantù, consapevoli di dover giocare a un livello molto alto”.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD (canale 58), su Rai Play in streaming, su LNP Pass (servizio a pagamento) e in differita giovedì sera su Teleregione (canale 77 in Puglia e Basilicata). Inoltre, sarà possibile seguire la diretta radiofonica su Ciccio Riccio.

