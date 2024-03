Serie C/C, Crotone: Baldini si dimette, in panchina torna Zauli

L’avventura di Silvio Baldini sulla panchina del Crotone è già finita. Il tecnico toscano ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo la sconfitta di misura con il Monterosi. La squadra è stata affidata nuovamente a Lamberto Zauli. A ufficializzarlo il club pitagorico, che con una nota firmata dal presidente Gianni Vrenna e dal direttore generale Raffaele Vrenna “ringraziano Silvio Baldini per la disponibilità, la professionalità e l’impegno profuso nella pur breve esperienza sulla panchina degli squali, auspicandogli le migliori fortune per il futuro. Allo stesso tempo intendono convintamente augurare buon lavoro a mister Zauli per la ripresa del suo percorso in rossoblù”.

