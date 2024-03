Cerignola-Potenza: vietata trasferta tifosi ospiti

Con determina della Prefettura di Foggia, numero di Protocollo 0021009 del 20/03/2024, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Potenza per la gara Audace Cerignola – Potenza, valevole per la 33^giornata del campionato nazionale di serie C Now, in programma domenica 24 marzo 2024 presso lo Stadio Monterisi di Cerignola.

