Barletta, verso lo scontro salvezza di Gravina

BARLETTA – Il treno salvezza del Barletta passa da Gravina e dallo scontro diretto di domenica in casa dei murgiani. Biancorossi in campo per gli allenamenti settimanali, con il programma delle sedute che si è spostato al Manzi-Chiapulin. Il sintetico di via dei Mandorli è stato scelto per prepararsi al terreno di gioco dello Stefano Vicino.

Salvatore Ciullo valuta i miglioramenti da apportare dopo il deludente pareggio casalingo contro il Rotonda. Verso la riconferma in attacco La Monica, due gol nelle ultime due partite, mentre in difesa si lavora per evitare disattenzioni letali come quella mostrata contro i lucani. Per il tecnico leccese, come detto in conferenza postpartita, quello sul gol del pareggio è stato l’unico errore di tutta la partita, pagato a caro prezzo in una sfida che ha lasciato il Barletta a -4 dalla salvezza diretta.

Dall’altra parte il Gravina, reduce dalla sconfitta di Fasano e dal recente cambio in panchina. Catalano ha ripreso il suo posto già domenica scorsa dopo le dimissioni di Infantino, ma il ko contro i biancoblù non ha spostato la classifica dei murgiani: 26 punti, due in meno rispetto al Barletta, e piena lotta per evitare la retrocessione diretta.

Domenica una sfida cruciale per i biancorossi, attesi poi da un filotto contro Fidelis Andria, Altamura, Casarano e Martina. La salvezza passa inevitabilmente da Gravina. Fischio d’inizio alle 15, saranno 400 i biglietti a disposizione per il settore ospiti.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author