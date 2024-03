Volley, Prisma Taranto: arriva la conferma per Filippo Lanza

L’annuncio arriva direttamente da Tonio Bongiovanni, presidente della Prisma Taranto: “Lo schiacciatore Filippo Lanza resterà a Taranto e sarà un importante punto di riferimento della nostra squadra anche per la stagione 2024-25. A lui un grande riconoscimento come atleta e come uomo portatore di sani valori sportivi che da sempre promuoviamo nella nostra società”.

Classe 1991 per 196cm di Zevio, veronese di Zevio, Lanza era ritornato in Italia ad agosto 2023 dopo due stagioni all’estero scegliendo di indossare la maglia della Gioiella Prisma Taranto nel comparto degli schiacciatori rossoblù. Autore in questa stagione di 269 punti e 76 break point, è stato un grande riferimento in campo per l’attacco ionico, risolvendo di fatto molte delicate situazioni che hanno permesso ai rossoblù di conquistare la salvezza.

“Sono molto contento di questo rinnovo, ho sentito da parte della società tanta fiducia e positività sul lavoro che ho fatto sia dal lato tecnico che umano, cercando di tirare fuori la squadra da un periodo iniziale molto difficile – dichiara Filippo Lanza -. Sono felice di giocare per due anni nella stessa squadra perché ho avuto modo di conoscere tanti aspetti, anche societari, e il territorio tarantino: avrò occasione di approfondire la conoscenza di questi aspetti e proseguire nel percorso. Mi sono trovato molto bene in questa città, con la mia famiglia siamo stati accolti a braccia aperte: è scontato, quindi siamo contenti di rivivere un’altra stagione a Taranto.

”La prossima annata sarà diversa, con nuove possibilità e nuove sfide. L’obiettivo sarà lo stesso, riuscire a mantenere la Superlega, campionato sempre più duro. Cercheremo di dare il massimo in ogni partita fino alla resa dei conti finale. Tenevo a capire se la squadra del prossimo anno fosse formata da combattenti pronti a dare tutto sul campo: la società ha risposto presente trovando elementi molto importanti. Dovremo trovare l’amalgama e non sarà semplice, ma ci adopereremo per riuscirci con tanto lavoro”.

