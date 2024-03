Lecce, dieci giorni per preparare la sfida con la Roma

La sfida con la Roma dista ancora dieci giorni, ma è già nel mirino. Quello del 1 aprile sarà un lunedì di Pasquetta di calcio giocato per i salentini di Luca Gotti, chiamati ad ospitare la squadra più in forma del campionato, al pari della capolista. In assenza dei nazionali Berisha, Borbei, Burnete, Dorgu, Krstovic, Pongracic, Rafia e Ramadani, mister Luca Gotti sta continuando a lavorare con i disponibili all’Acaya. Assente Venuti, che ha chiesto un permesso, e gli infortunati Kaba, Dermarku e Brancolini. Lavoro personalizzato invece per Banda, che punta al rientro in tempi celeri dopo aver rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il laterale offensivo zambiano resta comunque in dubbio per il match fra giallorossi. Presente nella seduta pomeridiana di giovedì anche Touba, che a discapito di quanto comunicato per errore dalla Federazione Algerina, non è stato convocato per le amichevoli con Bolivia e Sud Africa.

Ancora dieci giorni di lavoro dunque per preparare una sfida storicamente assai complicata. Nel corso della sua storia, infatti, il Lecce ha superato una sola volta la Roma al Via del Mare. Era il 7 aprile 2012 ed il Lecce di Serse Cosmi che lottava per la permanenza in Serie A riuscì a battere una Roma in corsa per l’Europa con il risultato di 4-2. Prima Muriel, poi Di Michele: due doppiette indirizzarono il match in poco più di mezz’ora. A nulla servirono le reti nel finale di Bojan Krkic e Lamela. Così come a ben poco servì quella vittoria nell’economia di una salvezza che purtroppo non arrivò. Un successo che però i tifosi salentini sognano di replicare, 12 anni più tardi.

