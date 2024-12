Serie C/C, Altamura-Crotone 1-3: la sintesi del match

Il 2024 della Team Altamura si chiude senza vittorie al Tonino D’Angelo in Serie C. Dopo Avellino e Rimini, sorride anche il Crotone: l’incontro finisce 1-3, costa caro alla squadra di Di Donato il timido approccio alla partita. I correttivi tecnici e tattici in corso d’opera riaccendono le speranze ma i calabresi riescono a ribadire il doppio vantaggio.

Si parte col 4-2-3-1, stesso modulo degli ospiti. Che però passano in vantaggio al 10’: palla in area dalla sinistra con Giron, esce Pane e sulla sfera si avventa Tumminello: palla che prima accarezza il legno e poi finisce in rete. Il raddoppio è cosa fatta al 19’. Gran tiro a giro di Oviszach bravo dalla distanza a sorprendere Pane. Troppi però gli spazi concessi. Al 22’ cambi per i biancorossi: fuori Mane e Franco, quest’ultimo alle prese con qualche problema fisico, dentro Minesso e Bumbu. Si passa al 3-5-2, la musica cambia. Al 26’ Leonetti sfiora la rete di testa dagli sviluppi di un corner, al 36’ diagonale di Grande a lato. Al 42’ ci prova anche Rolando, alto sopra la traversa.

Nella ripresa sforzi premiati e rete che arriva al 54’: il Crotone si salva sul primo tiro di Grande respinto, ma nulla può sulla ravvicinata e successiva ribadita in rete di Minesso. È 1-2 e i murgiani danno la sensazione di poterla pareggiare. Al 60’ palla da sinistra per Leonetti, angolo. Al 64’ uscita rischiosa di Pane che salva su Tumminello. Porta scoperta, quest’ultimo ci riprova ma De Santis salva. Ma non basta. Al 75’ arriva l’1-3 definitivo che chiude i conti: cavalcata verso l’area di rigore di Tumminello che di giustezza trafigge Pane. Cala così il sipario sulla sfida.

