Cerignola, avviati i contatti per il ritorno di Achik: c’è ottimismo

Ancora freschissima la beffa per la rimonta subita in casa dalla Juventus Next Gen, il Cerignola guarda già avanti e dunque al calciomercato invernale. Uno dei primi innesti potrebbe essere Ismail Achik, esterno d’attacco o seconda punta di proprietà del Bari ma attualmente in prestito all’Ascoli: contatti positivi per il ritorno in gialloblù del marocchino, che rientrerebbe al Bari per poi essere girato, nuovamente in prestito, al Cerignola.

C’è ottimismo per la riuscita dell’operazione: Achik, in campo con i marchigiani soltanto 6 volte in questa stagione, gradirebbe la destinazione. Per lui, classe 2000, ben 111 presenze condite da 23 gol e 27 assist con gli ofantini, proprio l’Audace Cerignola lo aveva poi ceduto per circa 300mila euro al Bari il 1 settembre del 2023 nelle ultimissime ore di quella sessione estiva di calciomercato.

