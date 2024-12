Foggia, Zauri: “Vogliamo giocarcela con chiunque”

Dopo sei risultati utili consecutivi, il Foggia vuole continuare a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. Il match contro il Trapani, in programma lunedì sera alle 20:30, rappresenta un banco di prova importante per i rossoneri. Queste le dichiarazioni del tecnico dei satanelli, Luciano Zauri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con i siciliani: “I ragazzi stanno bene e sono soddisfatto. Siamo pronti per affrontare una squadra forte. Ad inizio anno si pensava che il Trapani potesse stare in alto, ha avuto qualche difficoltà ma basta guardare la rosa. Abbiamo le nostre armi e sarà una partita in cui cercheremo di fare male quando attaccheremo. Da quando sono arrivato, vogliamo giocarcela con tutte. Abbiamo grande rispetto per il Trapani così come per qualsiasi squadra. Non dobbiamo fare passi indietro, abbiamo delle caratteristiche ben precise e andremo a Trapani per cercare i tre punti”.

Indisponibili: “Gli infortunati sono i lungodegenti Pazienza, Felicioli, Sarr, Santaniello e Danzi. Il resto dei giocatori dovrebbe essere a disposizione”

La pausa natalizia: “La sosta ci aiuterà a recuperare qualche tassello e migliorare la condizione di qualcuno. La pausa è un’incognita per tutti ma quando torneremo ad allenarci lo faremo per farci trovare pronti al rientro in campo”.

Approccio: “Spesso si preparano cose diverse rispetto all’approccio iniziale, per demeriti nostri o per meriti degli avversari. Non vogliamo essere passivi, le fasi della partita sono tante e cercheremo di sfruttare le nostre occasioni”.

Poche vittorie con le big: “Abbiamo registrato una crescita di risultati che ci ha risollevato l’autostima ma non possiamo essere presuntuosi. Ho dei giocatori bravi e lo sono sempre stati, non solo nell’ultimo mese. Andremo a Trapani per capire la forza dell’avversario ma io mi tengo stretta la forza della mia squadra. Sarà l’ennesima prova per noi ma non sarà determinante. Vogliamo misurarci per alzare l’asticella e migliorare la classifica”.

La classifica: “Possiamo fare tanto, abbiamo ampi margini di miglioramento ma ciò che abbiamo vissuto è troppo fresco per pensare ad altro. Non vogliamo nasconderci o fare i finti umili. Pensiamo alla partita di domani e i risultati ci diranno a cosa possiamo ambire”.

Mercato: “A gennaio si fatica a prendere giocatori di Serie B o di squadre di vertice di C. Non vogliamo giocatori che versano nelle nostre stesse condizioni. Siamo contenti perché da quando siamo arrivati i ragazzi hanno alzato il livello della squadra. La nostra idea è quella di non cambiare nessuno, se si potesse migliorare o se qualcuno dovesse chiederci di andare via interverremo. Ora, però, siamo concentrati sulla gara di domani”.

