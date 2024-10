Serie C/C, 12a Giornata: le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali per la 12a giornata del Girone C della Serie C, in programma tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre:

SERIE C / GIRONE C – 12a GIORNATA

Mercoledì 30/10/2024

Picerno-Giugliano (ore 18.30): Dario Di Francesco (Ostia Lido)

Assistenti: Andrea Maria Masciale (Molfetta) e Vincenzo Abbinante (Bari)

Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario (Ciampino)

Trapani-Avellino (20.45): Roberto Lovison (Padova)

Assistenti: Rodolfo Spataro (Rossano) e Alessandro Rastelli (Ostia Lido)

Quarto Ufficiale: Enrico Gemelli (Messina)

Giovedì 31/10/2024



Potenza-Taranto (ore 15.00): Maksym Frasynyak (Gallarate)

Assistenti: Mattia Morotti (Bergamo) e Vincenzo Marra (Agropoli)

Quarto Ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

Casertana-Altamura (ore 18.30): Mattia Ubaldi (Roma 1)

Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone) e Manuel Cavalli (Bergamo)

Quarto Ufficiale: Gabriele Sciolti (Lecce)

Latina-Monopoli (18.30): Giorgio Bozzetto (Bergamo)

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Caltanissetta) e Stefano Vito Martinelli (Potenza)

Quarto Ufficiale: Antonio Pio Pascuccio (Ariano Irpino)

Juventus NG-Sorrento (20.30): Aleksandar Djurdjevic (Trieste)

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Andrea Pasqualetto (Aprilia)

Quarto Ufficiale: Giovanni Moro (Nola)

Crotone-Benevento (20.45): Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) e Giovanni Francesco Massari (Molfetta)

Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)

Foggia-Cerignola (20.45): Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) e Garmine De Vito (Napoli)

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari)

Messina-Cavese (20.45): Stefano Milone (Taurianova)

Assistenti: Davide Marciari (Rimini) e Francesco Raccanello (Viterbo)

Quarto Ufficiale: Cataldo Zito (Rossano)

Turris-Catania (20.45): Luca De Angeli (Milano)

Assistenti: Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Luca Capriuolo (Bari)

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author