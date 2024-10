Serie C/C, giudice sportivo: squalifica e multa per Emmausso

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare dell’11a Giornata del Girone C di Serie C.

Calciatori

Una giornata di squalifica

Pugliese Samuel (Turris)

Emmausso Michele Claudio (Foggia) più 500 euro di multa

Ammende società

• Casertana: 2.500 euro per lancio di petardi e fumogeni da parte dei sostenitori in Curva Nord, causando danni al campo e una sospensione della gara di cinque minuti per l’intervento dei Vigili del Fuoco.

• Catania: 1.200 euro per lancio di un bicchiere contenente ghiaccio, diretto verso un assistente arbitrale al termine della partita.

• Avellino: 400 euro per cori offensivi intonati dai tifosi della Curva Sud contro i sostenitori e la città di una squadra avversaria.

• Crotone: 200 euro per danneggiamento di tre seggiolini nel settore ospiti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author