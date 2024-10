Rodri conquista il Pallone d’Oro, Ancelotti miglior allenatore

Rodri, centrocampista del Manchester City, si aggiudica il Pallone d’Oro 2024 superando di misura Vinicius, il talentuoso attaccante brasiliano del Real Madrid.

La classifica finale vede un predominio madridista con ben quattro giocatori tra i primi sei: Vinicius al secondo posto, Bellingham terzo, Carvajal quarto e Mbappé sesto. Al quinto posto si posiziona Haaland, compagno di squadra di Rodri al City, mentre Lautaro Martinez dell’Inter è settimo e primo tra i giocatori della Serie A.

Il riconoscimento ha scatenato la furia del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che ha deciso di annullare all’ultimo minuto il viaggio a Parigi per tutti i suoi calciatori: una reazione senza precedenti nella storia del club. Un gesto di protesta che ricorda la delusione per altre clamorose esclusioni passate, come quelle di leggende come Puskas, Iniesta, Baresi o Maldini. Anche Maradona, inizialmente escluso dal premio per la regola che limitava il Pallone d’Oro ai soli giocatori europei, ricevette un riconoscimento solo nel 1996 per la carriera.

Carlo Ancelotti è stato premiato come miglior allenatore dell’anno, mentre Emiliano “Dibu” Martinez ha conquistato il Trofeo Yashin come miglior portiere. Il Trofeo Muller è stato assegnato a Harry Kane e Kylian Mbappé, mentre Lamine Yamal ha vinto il premio Kopa riservato ai giovani talenti.

Nella categoria femminile, Aitana Bonmatì si è confermata vincitrice del Pallone d’Oro, con l’italiana Manuela Giugliano che ha chiuso al 27° posto.

