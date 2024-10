Eccellenza: il Canosa è un rullo compressore da record

Il Canosa vive un momento magico in Eccellenza, un record storico di sei vittorie consecutive che nessuno avrebbe immaginato solo qualche settimana fa. L’ultima impresa si è consumata al “Poli” di Molfetta, dove i rossoblù hanno trionfato con un netto 0-4. Protagonista assoluto è stato Nami Sanchez, autore di una doppietta al 19’ e al 56’, supportato dai gol di Mangialardi al 44’ e di Saani all’81’. Il portiere Tarolli ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata, registrando il terzo clean sheet consecutivo, in una striscia di gare che ha visto il Canosa segnare 15 reti e subire solo 3 gol.

La formazione di mister Di Simone, scesa in campo con il modulo 3-5-1-1, ha dominato il Molfetta, recente reduce dal pareggio con il Novoli. Il gol del vantaggio è arrivato al 19’ grazie a un lancio di Talin per Barrasso, che ha servito perfettamente Sanchez. Al 44’, Pignataro ha recuperato palla e assistito Mangialardi per il raddoppio. Nella ripresa, il Canosa ha continuato a spingere e Sanchez ha siglato la terza rete. Nel finale, Saani ha chiuso definitivamente la partita con un preciso tiro all’angolino.

Questa vittoria proietta il Canosa al quarto posto in classifica con 22 punti, superando il Gallipoli sconfitto dal Novoli e approfittando anche del rallentamento dell’Acquaviva. Il calendario non dà tregua: giovedì è in programma il ritorno di Coppa Italia Eccellenza contro lo Spinazzola, con il Canosa che parte dall’1-2 dell’andata, mentre domenica affronterà nuovamente lo stesso avversario in campionato.

