Matera: dopo Ciullo, via anche Luca Rumma e Luigi Romano

Il Matera ha annunciato l’interruzione del rapporto con Luca Rumma e Luigi Romano, rispettivamente allenatore in seconda e preparatore atletico della prima squadra. In una nota del club si legge che “la decisione è maturata dopo il rifiuto dei due professionisti di proseguire la collaborazione con la formazione juniores biancoazzurra, come proposto dalla presidenza a seguito dell’esonero dell’allenatore Salvatore Ciullo. La società rispetta la scelta di Rumma e Romano e augura loro le migliori fortune, sia umane sia professionali”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author