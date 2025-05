Casarano già attivissimo sul mercato: sondaggio per il fantasista Pippo Falco

E’ già calciomercato in casa Casarano. Il club salentino è a caccia di un fantasista che possa infiammare la piazza nella prossima stagione in Serie C. Dopo aver sondato Mino Chiricò (LEGGI QUI), nelle scorse ore, secondo quanto appreso da Antenna Sud, la società di Antonio Filograna ha messo gli occhi su Pippo Falco.

Il fantasista, cresciuto nei settori giovanili di Bari e Lecce, e attualmente in forza al Campobasso, ha costruito una carriera importante indossando le maglie di Pavia, Cesena, Pescara, Lecce, Bologna, Benevento, Perugia, Cagliari e Stella Rossa di Belgrado. Ci sarebbero già stati contatti tra il Casarano e l’entourage del calciatore.

