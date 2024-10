Muore la giovane sciatrice azzurra Matilde Lorenzi

Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi, la giovanissima campionessa di sci morta in seguito ad un incidente avvenuto ieri in Val Senales. La ragazza era ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano, alle prime ore del mattino di oggi il decesso.

Era nata a Torino nel 2004, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 in un tratto abbastanza pianeggiante quando improvvisamente i suoi sci si sarebbero divaricati perdendo contatto con la neve. Matilde Lorenzi è poi caduta sbattendo violentemente il capo sul ghiaccio. A dare l’annuncio della morte di Matilde Lorenzi e’ stato il Ministro della Difesa Crosetto in quanto la giovane atleta era tesserata per il Centro Sportivo dell’Esercito.



