Brindisi e post carbone, la frenata del ministro: “Una riserva la dobbiamo avere”

BRINDISI – Nonostante il piano preveda lo smantellamento di tutte le centrali nei tempi previsti, “in questo momento una riserva la dobbiamo avere”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, al Festival delle Regioni di Venezia.

“Adesso produciamo zero nelle centrali di Brindisi e Civitavecchia, e si dovrebbero smantellare, ma l’ordine di smantellamento non lo do, una riserva la dobbiamo avere”.

Per il ministro, “dobbiamo mantenere un margine di sicurezza, anche se lo scopo è la decarbonizzazione, se succedesse un incidente sulle pipeline e i gasdotti. abbiamo una linea dall’Algeria che porta 28 miliardi di metri cubi di gas all’anno, dalla Libia 12,5 miliardi; l’anno scorso, per vari motivi ne abbiamo persi 2,5”.

