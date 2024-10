Cessione Taranto, nuovi investitori: Campbell chiarisce con l’Aps Taras

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 ottobre si è tenuto un incontro importante tra il presidente dell’APS Taras 706 a.C., un consigliere del direttivo e l’imprenditore inglese Mark Campbell. Il colloquio, durato oltre due ore e caratterizzato da un clima di collaborazione e serenità, ha fornito aggiornamenti cruciali sull’operazione di acquisizione del Taranto Calcio.

Campbell ha rivelato che saranno due gli investitori coinvolti, i cui nomi sono stati comunicati al supporters’ trust ma rimarranno riservati per accordi di confidenzialità. La speranza è di finalizzare il trasferimento delle quote di maggioranza del club entro dieci giorni.

Intanto, la nuova gestione ha già assunto l’onere delle spese operative del club per garantire la continuità della stagione. Il trust ha evidenziato la necessità di rinforzi sia nella dirigenza che nella rosa per assicurare la permanenza nella categoria, con Campbell che ha assicurato interventi in tale direzione.

In chiusura, l’APS Taras ha confermato il suo impegno nel supportare l’insediamento della nuova dirigenza, promuovendo la massima trasparenza per aggiornare costantemente i tifosi. L’obiettivo è proteggere e rilanciare il patrimonio sportivo del Taranto Calcio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author