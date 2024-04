Serie B, Spezia-Ascoli: tifoso colto da infarto sugli spalti

La gara tra Spezia e Ascoli, valida per la 31a Giornata del campionato di Serie B e terminata con la vittoria dei padroni di casa (2-1), è stata sospesa per alcuni minuti all’89’ perché un tifoso spezzino, nel settore Distinti, ha accusato un malore, probabilmente infarto.

Quando i protagonisti in campo si sono resi conto che la situazione era grave, l’arbitro ha interrotto la contesa permettendo l’intervento dello staff medico. Sono intervenuti gli uomini del pronto soccorso, che per diversi minuti hanno praticato il massaggio cardiaco sull’uomo, poi trasportato in ospedale. Dimitrios Nikolaou, capitano dello Spezia, ha scavalcato le barriera per accorrere nella zona.

