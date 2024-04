Scontri tra tifosi prima di Lecce-Roma

Tensione nella mattinata di lunedì 1 aprile a Lecce: un gruppo di tifosi salentini avrebbe aggredito alcuni supporter della Roma, arrivati col bus in città per la partita in programma alle 18.00 allo stadio di Via del Mare.

Stando a un prima ricostruzione, quando i tifosi ospiti sono arrivati al City Terminal, nella zona dell’ex Foro Boario, sarebbero stati circondati e malmenati. Il tutto sarebbe scoppiato a causa di un giubbotto con i colori della Roma, poi rubato dagli aggressori.

Ad avere la peggio è stato un tifoso romanista che avrebbe riportato lievi traumi al volto, ma pare abbia rifiutato le cure del 118. Il malcapitato, insieme ai suoi amici, si sarebbe rifugiato in un bar per evitare ulteriori conseguenze. Sull’episodio indaga la Digos.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author