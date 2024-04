Modena-Bari 1-1, la sintesi del match

Modena-Bari 1-1

Reti: 6’st Palumbo rig. (M), 17’st Pucino (B)

Modena (3-5-2): Seculin, Ponsi, Pergreffi (78’ Battistella), Palumbo (61’ Tremolada), Magnino, Santoro, Manconi (61’ Gliozzi), Zaro, Riccio, Abiuso (71’ Strizzolo), Corrado (46’ Cotali). Panchina: Gagno, Duca, Battistella, Bozhanaj, Mondele Anzun, Di Stefano, Ori, Oukhadda. All. P. Bianco.

Bari (4-3-1-2): Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita (86’ Edjouma), Benali, Lulić, Sibilli (46’ Aramu), Morachioli (78’ Bellomo), Puscas (46’ Colangiuli; 84’ Diaw). Panchina: Pissardo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Dachille, Natuzzi. All. G. Iachini

Arbitro: Kevin Bonacina (Bergamo); assistenti: Marco Ricci (Firenze) e Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Gabriele Restaldo (Ivrea). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

Ammoniti: Sibilli (B), Manconi (M), Pergreffi (M), Ponsi (M), Cotali (M).

Angoli: 2-3

Recuperi: 1’pt; 7’st

Note: al 4′ della ripresa, dopo controllo al VAR assegnato rigore al Modena per tocco di mano di Vicari su conclusione di Manconi. Prima del via osservato un minuti di raccoglimento in memoria di Joe Barone, Direttore Generale dell’ACF Fiorentina, prematuramente scomparso. Stadio ‘Alberto Braglia’, Modena; 14°C, nuvoloso, terreno in discrete condizioni; 8.259 spettatori (6.120 abbonati; 168 tifosi ospiti)

