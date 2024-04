Lecce – Pari e patta tra Lecce e Roma: termina 0-0 la sfida del Via del Mare. La squadra di De Rossi frena dopo quattro vittorie di fila interrompendo in Salento la corsa Champions, raggiunge quota 52 punti a vede scappare il Bologna a + 5.

E’ mancato solo il gol nella pasquetta salentina, anche se il Lecce di Gotti recrimina per aver sprecato tanto sotto porta (errori pesanti di Piccoli e Dorgu) con Roma un po’ al di sotto rispetto alle ultime uscite. La squadra di Gotti, all’esordio al Via del Mare, continua la corsa salvezza e mantiene invariate le distanze dalla inseguitrici

Complice l’infortunio di Sansone nel riscaldamento, i giallorossi salentini si presentano con un 4-4-2 scolastico con Krstovic e Piccoli davanti, Dorgu a completare la corsia si sinistra con Gallo.

Al 5′ la prima occasione è firmata da Paredes per gli ospiti: l’argentino direttamente da calcio d’angolo impegna Falcone che nell’occasione rimedia anche un trauma alla spalla senza però essere costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al 10′ ancora Roma che spaventa gli oltre 23mila giallorossi salentini con un mancino che finisce di poco al lato.

Al 21′ però l’occasione più nitida è del Lecce con una palla intelligentissima di Dorgu per Piccoli che si fa prendere dall’istinto del bomber e ignora Krsotvic e Almqvist piazzati meglio in area di rigore; la conclusione del numero 91 del Lecce però è fuori e il risultato rimane 0-0.

Al 27′ Gallo si esibisce in un pezzo di bravura assoluta percorrendo 70 metri palla al piede sino al limite dell’area di rigore romanista da dove lascia partire un fendente insidiosissimo che Svilar devia in calcio d’angolo. Al 30 ancora Lecce che grazie al pressing alto recupera un pallone importantissimo che Krsotvic apparecchia per Piccoli che di mancino spara altissimo.

Incredibili i padroni di casa che continuano a produrre occasioni da gol a ripetizione e al 32′ Dorgu servito dal solito Krsotvic chiama Svilar all’intervento miracoloso per evitare di capitolare. Al 39′ questa volta la conclusione di Piccoli è forte ma troppo precisa nel centro della porta dove si fa trovare pronto l’estremo difensore romanista.

Dopo due minuti sempre Piccoli riesce a girarsi in un fazzoletto presentandosi a tu per tu con Svilar ma in posizione troppo defilata; la conclusione è cervellotica e il pallone finisce in curva. Al 45′ a far gridare al gol il settore ospiti è Angelino che sfrutta quasi appieno un calcio di punizione battuto a due con Paredes, la palla sibila il palo alla destra di Falcone.

Finisce 0-0 un primo tempo che ai punti avrebbe visto i padroni di casa vincere di goleada.

Il secondo tempo inizia con gli stessi undici per Gotti mentre De Rossi schiera Huijsen al posto di N’Dicka. Nel secondo tempo la prima conclusione verso la porta è del neo entrato Sansone che dai 20 metri calcia debole e centrale permettendo a Svilar di bloccare agevolmente.

Al 67′ Dorgu sbaglia un gol praticamente a porta vuota: Pongracic recupera in maniera sontuosa un pallone nella metà campo giallorossa, sfera recitata a Sansone che lancia con qualità Krstovic che entra in area e serve a Dorgu il più facile dei palloni da buttare dentro, sfera che però incredibilmente finisce fuori.

Sul ribaltamento di fronte Lukaku stava per confermare la più classica delle leggi non scritte del calcio: gol sbagliato gol subito, ma il colpo di testa del centravanti belga sibilla il palo spengnendosi fuori.

Al 71′ Falcone decide di regalare ai quasi 30mila presenti una parata che sembra essere uscita da un film della Marvel: Aouar è solo davanti a lui, ma il portiere di Gotti riesce a respingere il tiro a botta sicura del centrocampista di De Rossi. Al 77′ fraseggia bene la Roma al limite dell’area del Lecce e Paredes riesce a colpire ma senza impensierire più di tanto Falcone.

All’85 si fa vedere in avanti nuovamente il Lecce con Oudin che serve un ottimo pallone a Banda che da fuori l’area di rigore esplode un destro potente destinato sotto la traversa ma Svilar manda in angolo; sugli sviluppi del corner la sfera arriva a Sansone che tutto solo ha il tempo per stoppare la palla e calciare ma incredibilmente spara altissimo. Al 94′ Oudin col suo mancino fatato fa gridare al gol tutto lo stadio ma la traversa viene solo scheggiata dalla sfera.

Finisce 0-0 anche il secondo tempo dopo una delle più belle partite del Lecce in questa stagione ma purtroppo con i vecchi difetti sotto porta.

LECCE-ROMA 0-0

LECCE 4-4-2: Falcone; Gendrey, Pongračić, Baschirotto, Gallo (81′ Venuti); Almqvist (61′ Banda), Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli (61′ Sansone). Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Sansone, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba. Allenatore: Luca Gotti

ROMA 4-3-2-1: Svilar; Karsdorp (82′ Celik), Mancini, N’Dicka (46′ Huijsen), Angeliño; Cristante, Paredes, Bove (64′ Aouar); Baldanzi (82′ Dybala), Zalewski (64′ El Shaarawy); Lukaku. Panchina: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Sanches, Dybala, Aouar, Pisilli, Joao Gabriel, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

ARBITRO: Matteo Mercenaro di Genova

AMMONITI: 11′ N’Dicka (ROM), 84′ Cristante (ROM); 37′ Piccoli (LEC), 44′ Baschirotto (LEC), 80′ Ramadani (LEC)

NOTE: Spettatori: 29.031 (€ 491.855, 10)

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author