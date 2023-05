Serie B: Ridotta la penalizzazione della Reggina

Penalizzazione ridotta di due punti per la Reggina in Serie B. La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal club amaranto relativo alla penalizzazione di tre punti, ma ha accolto in parte quello presentato contro la seconda penalità di altri quattro punti. Per la Reggina, dunque, la penalizzazione da scontare passa da sette a cinque punti. La squadra calabrese sale a quota 47, supera Pisa, Venezia e Ascoli andando a occupare l’ultimo posto utile per i playoff.

