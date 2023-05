Tifosi stabiesi fanno esplodere petardi: gara sospesa al ‘Monterisi’

Momento di tensione allo stadio “Monterisi” di Cerignola al momento dell’ingresso dei tifosi della Juve Stabia. I 400 supporters delle “Vespe”, entrati nell’impianto a gara già cominciata, hanno esplodere diversi petardi creando momenti di paura e costringendo il direttore di gara a sospendere per cinque minuti la gara, valida per il primo turno preliminare dei play off di serie C. La situazione è tornata alla normalità dopo che i calciatori della Juve Stabia sono andati a parlare con i loro tifosi e la gara è potuta riprendere.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp