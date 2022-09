Reggina, Brescia e Frosinone, le prime tre della classe, non steccano. I calabresi di Pippo Inzaghi superano nettamente il Palermo (3-0), il Frosinone regola il Como (2-0), il Brescia piega il Perugia (2-1). Successo anche per il Benevento, corsaro in casa del Venezia (2-0). In parità Ascoli-Cittadella (0-0), Bari-Spal (2-2), Ternana-Cosenza (1-1) e Genoa-Parma (3-3). Nell’anticipo del venerdì, il Cagliari batte di misura il Modena (1-0). Il quadro della 4a Giornata si chiuderà con Sudtirol-Pisa, in programma alle 16.15 di domenica 4 settembre.

RISULTATI 4a GIORNATA

Venerdì 2 settembre

CAGLIARI- MODENA

28′ Rog (C)

Sabato 3 settembre

ASCOLI-CITTADELLA 0-0

BARI-SPAL 2-2

4′ Cheddira (B), 45’+2’ Antenucci (B), 64’ La Mantia (S), 69’ Rabbi (S)

BRESCIA-PERUGIA 2-1

6′ Galazzi (B), 14′ Aye (B), 81’ Luperini (P)

FROSINONE-COMO 2-0

22′ Kone (F), 72’ Mulattieri (F)

REGGINA- PALERMO 3-0

7′ Fabbian (R), 58’ Menez (R), 73’ Liotti (R)

TERNANA-COSENZA 1-1

17′ Favilli (T), 53’ Brignola (C)

VENEZIA-BENEVENTO 0-2

53’ La Gumina (B), 78’ Koutsoupias (B)

GENOA- PARMA 3-3

16′ Frendrup (G), 21′ Inglese (P), 37′ Mihaila (P), 42′ Hefti (G), 49’ rigore Coda (G), 89’ Tutino (P)

Domenica 4 settembre

SUDTIROL-PISA ore 16.15

CLASSIFICA

Frosinone, Brescia, Reggina 9

Ascoli, Genoa 8

Benevento, Cagliari, Cosenza 7

Bari, Parma 6

Cittadella, Spal 5

Palermo, Venezia, Ternana 4

Modena 3

Como 2

Pisa*, Perugia 1

Sudtirol* 0

*una partita in meno