Serie B: Cagliari, caccia al biglietto per finale col Bari

Caccia ai biglietti per la finale di andata dei playoff di Serie B, in programma giovedì 8 giugno alle 20.30 alla Unipol Domus con il Bari.

Presi d’assalto sia i canali di vendita online che ricevitorie autorizzate. Per l’eventuale tutto esaurito, però, bisognerà attendere ancora perché entro le 13 di martedì 6 giugno gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare. Tariffe scontate per abbonati, donne, over 60 e under 18.

Intanto, rosa al completo per Ranieri, fatta eccezione per Falco e Capradossi: infortunati e reduci da interventi, sono insieme alla squadra in questi giorni decisivi. Niente tuta e pallone, ma vicinissimi ai compagni di squadra che lottano per la A.

