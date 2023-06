Serie A: Arriva Orbita, il nuovo pallone per la stagione 2023/24

La Lega Serie A e Puma hanno svelato Orbita, il pallone ufficiale della stagione 2023-’24, presentato con la campagna “PLAY IT LIKE” che ha come protagonisti Alessandro Bastoni e Olivier Giroud.

Il nuovo pallone per la Serie A, già disponibile, è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza, accomunate dalla passione per la propria squadra.

Il pallone PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche audaci che si traducono in una configurazione di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

L’Orbita Fifa Quality Pro utilizza una tecnologia all’avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e aumenta la resistenza all’abrasione, prolungando la durata.

Play it like the greats 🌟 Il nuovo PUMA ORBITA.

Ecco il nuovo pallone ufficiale della #SerieATIM 2023/2024. @pumafootball #PUMAOrbita pic.twitter.com/XA7LG7Ezwf — Lega Serie A (@SerieA) June 14, 2023

