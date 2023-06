Barletta Calcio, si lavora per Camicia e Quistelli. Ragno lontano

BARLETTA – Comincia ad intravedersi una programmazione nel Barletta Calcio versione 23/24. Dopo aver definitivamente assodato la permanenza di Mario Dimiccoli alla presidenza, i biancorossi partono con i sondaggi per quel che riguarda l’assetto dirigenziale e tecnico.

L’addio di Savino Daleno e la posizione ancora dubbia di Beppe Iannone spingono l’attuale numero uno del club a guardarsi intorno: Dimiccoli, infatti, avrebbe individuato in Beppe Camicia il nome che potrebbe corrispondere al ruolo di nuovo direttore generale del Barletta. Altamurano, è reduce dalle esperienze con Fidelis Andria e Molfetta e rappresenta adesso la prima scelta per il futuro.

Con lui, potrebbe arrivare una vecchia conoscenza del calcio barlettano. Umberto Quistelli potrebbe essere il nuovo direttore sportivo, lasciando l’attuale incarico di collaboratore tecnico nello staff della Salernitana. Barese, 44 anni, ha già orbitato a Barletta nel settore giovanile diretto da Vito Ippedico, nel 2015, anno del fallimento del club sotto la guida di Giuseppe Perpignano.

Ancora in alto mare, invece, la questione allenatore. Nicola Ragno resta la priorità e potrebbe avere un contatto col Barletta tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina. Il tecnico molfettese, però, non ha ancora sciolto le riserve su Nardò e, in caso di partenza, darebbe precedenza all’offerta dell’Altamura. La decisione sul suo futuro arriverà entro il weekend. Scartata la pista Ivan Tisci, che si sarebbe proposto a Barletta ma senza successo: possibile un suo approdo a Lamezia.

