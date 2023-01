Semprini: ‘Taranto piazza esigente e affascinante’

Mauro Semprini riparte da Taranto. A 24 anni si è calciaticamente giovani, ma, come nel suo caso, anche esperti della categoria. Per l’attaccante romano la maglia rossoblu è molto di più di una semplice scommessa, specie se sottoscrivi un contratto triennale (scadenza 2025). “Sono qui perché fortemente voluto da Eziolino Capuano – dice Semprini ad Antenna Sud -: ringrazio il tecnico per la stima, ma, al tempo stesso, è una grossa responsabilità perché ora bisogna dimostrare sul campo. Taranto è una piazza esigente, ma anche prestigiosa e affascinante. Dove può arrivare questa squadra? Sinceramente, non mi piace parlare di obiettivi, credo sia meglio vivere alla giornata e capire col tempo fin dove possiamo spingerci”. Di seguito, l’intervista completa.

