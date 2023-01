Taranto: Capuano, ‘Nostro mercato non è chiuso’

“Abbiamo puntellato l’organico con interventi mirati, ma il nostro mercato non è chiuso”. Così Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, ad Antenna Sud a proposito degli ultimi acquisti: Rossetti, Bifulco, Semprini, Canalicchio e Siragusa. “Ci serve ancora qualcosa per completare il gruppo e poter disporre di alternative valide in ogni ruolo e raggiungere al più presto il nostro obiettivo primario”. Di seguito, l’intervista completa:

