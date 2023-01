Davide Cassano, allenatore 25enne del Castellana Calcio, rassegna le proprie dimissioni e lo fa con un lungo comunicato, in cui spiega la sua versione dei fatti. “Mi sono rivolto alla dirigenza chiedendo delucidazioni e vicepresidente e ds mi hanno dato due versioni contrastanti. Da lì la decisione di non far pareggiare gli avversari – si legge tra le righe – La società non ci ha tutelato – scrive in un altro passaggio – penso sia giusto ritirare la squadra dal campionato”.

Di seguito il comunicato completo:

Ho atteso qualche giorno prima di dire la mia versione dei fatti, evitando

di pubblicare qualunque cosa su piattaforme o testate, semplicemente

perché, trovandomi in questa situazione, mi sono voluto tutelare

legalmente presso gli organi di competenza e non andare avanti per puro

istinto. Dopo aver aspettato qualche giorno, essere rimasto in silenzio e

aver fatto parlare la società ASD Castellana, i miei giocatori ed ex

compagni di squadra, è giusto che anche io mi faccia avanti e, a mente

lucida, esponga la mia versione dei fatti accaduti e mi tolga qualche

sassolino dalle scarpe.

L’8 gennaio si è tenuta la partita Noicattaro-Castellana, la mia prima

partita ufficiale da allenatore di una squadra di calcio. Al 18’ minuto del

primo tempo, è stato convalidato all’ASD Castellana un goal non valido,

ma che, in un primo momento, né a me, né ai miei giocatori, né

tantomeno alla dirigenza presente sul campo e fuori, sembrava fosse

irregolare, come testimoniato dalle nostre esultanze. Dopo qualche

minuto di parapiglia e confusione generale, il mio capitano, dopo essersi

confrontato con i vari compagni presenti nel rettangolo di gioco e avendo

capito che la palla non fosse entrata, si è rivolto a me chiedendomi cosa

dovesse fare, alla luce della rete chiaramente mai realizzata. Senza

esitazione, gli ho detto che, dopo aver fatto placare le acque, fosse

giusto far segnare il Noicattaro; dopo qualche altro minuto, lo stesso

giocatore è venuto a chiedermi una conferma definitiva. Rivolgendomi

alla dirigenza della squadra, con il solo scopo di capire come dovessi

muovermi, data la mia inesperienza e le circostanze concitate, ho

ricevuto dal direttore sportivo e dal vicepresidente due risposte

contrastanti sulla scelta di fair play concordata prima da me e dai miei

ragazzi. Per questo motivo, ho dovuto dire, al mio capitano di cambiare

la decisione e di continuare regolarmente la partita.

A fine gara, a mente molto più lucida e soprattutto dopo aver visto con i

nostri occhi il video del “non goal”, la reazione istintiva da parte di tutti

noi è stata quella di chiedere chiaramente alla nostra società di iniziare

l’iter per far rigiocare la partita, interfacciandosi con gli enti competenti, e

di emettere un comunicato che ribadisse questa scelta.

Nella serata di domenica, è stato emesso un comunicato da parte della

società ASD Castellana che, a mio parere, è stato decisamente poco

consono e deprecabile, sicuramente non scritto in malafede, ma

inopportunamente venivano attribuite ai miei ragazzi e a me tutte le colpe

del caso, con un inutile “scarica barile”.

Nei giorni seguenti la gara, sono stati pubblicati altri comunicati e

interviste, tutti accomunati dal voler salvare la faccia alla dirigenza e alla

società. Sarò chiarissimo: io e i miei ragazzi non ci siamo sentiti

minimamente tutelati dalla società! Lasciati in pasto ad avvoltoi e leoni da

tastiera, i miei calciatori hanno preferito non rimanere in silenzio e dire la

loro su tutto l’accaduto, emanando a loro volta un comunicato.

Al di là di tutte queste dinamiche, io intendo assumermi la mia

responsabilità per aver avuto quell’attimo di titubanza nel chiedere ai miei

“superiori” cosa dovessi fare in quell’assurdo momento e per aver

cambiato la decisione presa inizialmente. Non vuole essere una

giustificazione, ma trovarsi a soli 25 anni a vivere con i grandi la prima

panchina della carriera, in una situazione così surreale, non è semplice.

So benissimo di dover essere il collante tra gruppo squadra e società e

che questa decisione sarebbe dovuta essere scontata, ma non ho avuto

il coraggio di impormi, come non lo hanno avuto i miei giocatori o anche

la stessa società. So altrettanto bene che il Fair Play è alla base di

qualsiasi sport ed è una delle prime cose che ti insegnano quando lavori

in una scuola calcio e che insegni a tua volta ai bambini, esattamente

come ho fatto io negli ultimi anni nei vari stage da me affrontati.

La soluzione migliore, e anche la più drastica, data la mancanza di tutela

avuta nei miei confronti e nei miei ragazzi, secondo me è quella di ritirare

la squadra dal campionato. Siamo consapevoli di aver sbagliato tutti

quanti in egual misura, perché nessuno di noi ha avuto il coraggio di fare

un passo in più dell’altro; ognuno di noi deve essere pronto ad assumersi

la stessa fetta di colpa. Sicuramente, anche un gesto drastico come

quello di ritirare la squadra dal campionato, non ci toglierà mai una

macchia indelebile che porteremo per tutta la vita, ma vuole essere un

modo per far capire a chi massacra e critica che sono e siamo consci del

nostro errore e lo eravamo anche sul campo da gioco. Non abbiamo

avuto semplicemente il coraggio e la freddezza in quel momento di

prendere una decisione ovvia, ma io in primis per dare un segnale a tutti

quanti devo farmi da parte.

Alla società Noicattaro, la vera parte lesa in tutta questa situazione, vorrei

porgere le mie più sentite scuse. Vi chiedo non di perdonare o

comprendere il nostro errore, ma semplicemente accettare il fatto che

ognuno di noi ha capito di aver sbagliato e compreso il comportamento

errato messo in atto domenica.

Alla società ASD Castellana e a tutti i dirigenti che compongono

l’organigramma societario, dico solo che qualcuno tanti anni fa disse

“non giocare per il nome che porti dietro la maglia, ma per quello che

porti avanti”, io e i giocatori lo abbiamo sempre fatto, anteponendo

l’orgoglio di far parte di questa società ai traguardi personali. Abbiamo

cercato di metterci la faccia quando c’è stato bisogno e dato sempre il

meglio anche quando si perdeva. Ciò che è successo domenica poteva

essere sicuramente gestito da me e dalla mia squadra in maniera diversa,

ma anche da parte vostra. Ci ha fatto male essere stati descritti come

“ragazzini” o “inesperti”; se fossimo stati tali, non vi avremmo chiesto la

sera stessa di cercare di riparare a quello che avevamo fatto. La cosa

che a me fa più rabbia (e penso di parlare anche a nome dei miei ragazzi)

è che, come ogni domenica su qualsiasi campo abbiamo lottato per il

nome che c’è davanti la maglia, ma siamo stati lasciati in balia delle

onde, nel tentativo maldestro di salvare la storia e l’onore della società

senza pensare a chi ha sempre lottato per questi colori. Devo molto a

questa società e al mio paese, ma mi aspettavo un pizzico di tutela in più

soprattutto per un compaesano che voleva emergere e iniziare un

progetto dal proprio paese, ma in cambio ha ricevuto solo insulti.

Alla luce di tutto questo, non mi sento più in dovere di dover lottare per

questa società e per questi colori e, in maniera contingente, rassegno le

mie dimissioni immediate, peraltro già annunciate la sera stessa della

partita, come da foto allegata.

Auguro il meglio ai miei ragazzi e spero che possano trovare la voglia e gli

“stimoli” giusti per continuare questo campionato, se così non fosse

sanno benissimo cosa fare.

Prima di chiudere vorrei chiarire un’ultima cosa: al termine della partita di

domenica, non ho mai provocato la tribuna avversaria con un gesto di

sfida, ma ho semplicemente salutato mia madre presente sugli spalti e

chiesto come stesse, dato che per novanta minuti è stata costretta a

sentire frasi ingiuriose e insulti nei suoi confronti.

Vorrei chiudere dicendo a tutti quelli che mi hanno attaccato, sui social o

anche in tv, che hanno il diritto di criticare il Davide Cassano allenatore

per il mancato gesto di fair play. Nel momento in cui queste critiche

sfociano in insulti pesanti, contro la mia famiglia o i miei parenti defunti,

non posso tollerarlo!

Sono un ragazzo di 25 anni resosi conto troppo tardi con tutta la squadra

di un errore evidente e chiedo ancora scusa. Di sicuro non si può tornare

indietro, però ho cercato di fare silenziosamente qualsiasi cosa pur di

cercare di riparare al danno creato al Noicattaro Calcio a cui ribadisco le

mie scuse.

Davide Cassano

