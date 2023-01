RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE BARI IN TESTA SULL’ATTUALE MOMENTO DEL BARI

Alla vigilia del girone di ritorno, viste le ottime prestazioni della squadra, i tifosi del Bari chiedono alla società di fare chiarezza sugli obiettivi futuri. A più riprese si è parlato di piano triennale per la serie A ma, considerando l’ottima posizione in classifica, siamo già nelle condizioni di provare a raggiungere questo ambizioso traguardo. Nel massimo rispetto delle esigenze imprenditoriali della famiglia De Laurentiis, a cui va dato il grande merito di averci riportato fin dove i regolamenti vigenti lo permettono, sogniamo di tornare subito in quella serie A che, è bene ricordarlo, manca addirittura dalla stagione 2010-2011. La tifoseria barese ha dimostrato, con il suo straordinario supporto, di meritare palcoscenici ben più importanti del campionato cadetto. Alla società, pertanto, chiediamo subito il massimo sforzo per raggiungere la promozione. Sia rinforzando la squadra nella corrente sessione di mercato che ponendo in essere, senza indugio, tutte le strategie necessarie per risolvere la questione della multiproprietà.

