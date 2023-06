Seanex Off 2023: la nuova frontiera del calcio estivo

Il giusto “ponte” tra la fine della stagione oramai alle spalle e l’inizio dei primi ritiri estivi. Un modo di vivere il calcio d’estate, ricaricare le batterie, fisicamente e mentalmente, unendo il lavoro del campo al divertimento con sullo sfondo la bellezza dei luoghi di Taranto.

Questo e molto altro è Seanex 2023 il progetto off season del dott. Giuseppe Ungaro dedicato a calciatori professionisti e dilettanti, che lo stesso Ungaro definisce “l’investimento più importante che il calciatore possa fare in vista della prossima stagione sportiva”.

Un progetto le cui peculiarità sono state presentate nel corso di una conferenza presso il Cascarano Store di Taranto, sponsor tecnico dell’iniziativa.

A esporne le peculiarità Giuseppe Ungaro, ideatore e responsabile del progetto Seanex, calciatore tarantino classe ’95, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, e con un passato a Mantova, Santarcangelo, Renate, Reggina e Bisceglie, con 101 presenze in Serie C, 3 in Coppa Italia e capitano della Nazionale Italiana Universitaria che all’Universiadi 2019 di Napoli ha conquistato il terzo posto. Giocando a calcio ha conseguito una laurea in scienze motorie:

“Seanex è un’associazione sportiva dilettantistica che si propone l’obiettivo di organizzare attività ed eventi sportivi ma non solo, magari in futuro allargandosi a livello nazionale e con altri sport avendo sempre Taranto come cuore e punto di riferimento. L’off season è quel periodo che va dalla fine di una stagione all’inizio della successiva. Un periodo che tutti i calciatori vivono in solitudine quando magari sarebbe utile condividere un momento fuori dalla stagione agonistica alternando preparazione, divertimento e lo stare insieme. Ecco perché abbiamo pensato di mettere a disposizione di questi calciatori delle figure professionali, a livello mentale, fisica e tecnica”.

Gli allenamenti inizieranno il 19 giugno e si svolgeranno presso lo Stadio Comunale Renzo Paradiso di Talsano per una prima fase dedicata agli atleti professionisti fino al 7 luglio. Poi ci sarà la “NSP edition” dedicata anche agli atleti non professionisti. Lo scorso anno nella sua prima edizione Seanex – Off Season ha visto protagonisti tra i vari calciatori anche Filippo Falco, attualmente in forza al Cagliari fresco di promozione in serie A, Federico Mastropietro, ex Virtus Francavilla e Alessandro Gatto, quest’anno vincitore del campionato di serie D con il Legnago Salus.

Ungaro continua a descrivere il suo progetto con una importante novità: “Siamo partiti lo scorso anno quasi a fari spenti con una edizione zero, quest’anno partiamo ufficialmente e siamo lieti di avere tra gli atleti anche una calciatrice, Giorgia Basile che ha giocato nel Napoli. Il calcio femminile è in crescita e sicuramente Seanex vuol dire inclusività al 100%. Ovviamente ci auguriamo che Seanex nel futuro possa allargarsi o possa diventare importante anche a livello nazionale perché significherebbe non solo ottenere e fare dei passi in avanti ma anche un importante ritorno per la nostra città che ospitando calciatori da tutta Italia ne guadagnerebbe dal punto di vista del turismo con tutte le bellezze del nostro territorio e le nostre spiagge, il litorale e quant’altro”.

Tante le novità di Seanex 2023, tra cui uno staff tecnico di tutto rispetto: oltre a Giuseppe Ungaro (coach) ci saranno coach Lafortezza (preparatore dei portieri); Lorenzo Mastropietro (preparatore atletico) e Andrea Cesareo (fisioterapista) oltre alla divulgazione del progetto da parte del direttore marketing Nicolò Gatto che in chiusura di conferenza ha anche spiegato la scelta del brand Seanex: “Il logo così come il nome serve a guardare al futuro, la freccia della X finale va in avanti, la parola ‘nex’ richiama il termine ‘next’ così come l’inizio della parola va sia nel termine ‘see’ cioè vedere quindi ‘guardare oltre’ che ‘sea’ un omaggio alla città di Taranto con il suo splendido mare”.

Seanex 2023 in breve:

• Per info e iscrizioni telefonare al 346 3847936

• 19 giugno – 7 luglio

• 4 sedute settimanali (campo/palestra)

• kit personalizzato #SEANEX by Cascarano Sport

• affiliazione ASI (assicurazione individuale)

• staff tecnico esclusivo

