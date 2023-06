Cerignola, spuntano Colombo e Boscaglia. Priorità al nodo Pazienza

CERIGNOLA – Quella che verrà potrebbe essere la settimana decisiva per l’addio tra il Cerignola e Michele Pazienza. La separazione è ormai certa, vanno però definite le modalità ed in tal senso si è nel pieno di una trattativa. La questione è prioritaria per la società e la soluzione più probabile, al momento, sarebbe quella della risoluzione contrattuale (Pazienza ha formalmente un altro anno di contratto): i prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale sarà l’accordo tra le parti.

Una volta sciolto il nodo Pazienza le attenzioni potranno finire tutte sul nuovo tecnico. Sono diversi gli allenatori sondati e incontrati nelle ultime ore. Roberto Taurino resta tra i favoriti nella scelta finale, occhio ad Alessandro Birindelli, divenuto un altro serio papabile alla panchina ofantina. In mattinata sono spuntati anche i nomi di Alberto Colombo, ex Monopoli e Pescara, e Roberto Boscaglia, reduce dalle esperienze di Foggia e Palermo. Nella lista del direttore sportivo Elio Di Toro è presente anche Giacomo Filippi, che da poco ha lasciato la Viterbese. Tra i tanti sondaggi effettuati risultano anche Mirko Cudini, Jorge Vargas, Giampiero Pinzi e Ciro Ginestra. Troppo alte, invece, le pretese economiche e tecniche di Fabio Gallo.

