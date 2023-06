Lecco-Foggia, le ultime: Rossi recupera Vacca, out Costa

FOGGIA – Foggia-Lecco, fuori dal campo, probabilmente non è mai finita. Ma ormai mancano poche ore alla gara del “Rigamonti-Ceppi”, la sfida dell’anno per entrambe le squadre. Lecco-Foggia decreterà la quarta promozione in Serie B, per i satanelli potrebbe rappresentare la chiusura di un cerchio apertosi nella drammatica estate del 2019. Dopo giorni di polemiche e tensioni, torniamo a parlare di calcio. Stanno bene i rossoneri, l’entusiasmo non è stato scalfito dalla sconfitta dell’andata, c’è tutta l’intenzione di compiere un’altra impresa, quella più importante di tutte. Delio Rossi recupera Vacca ma potrebbe avere a pieno servizio anche Petermann, due pedine fondamentali in mezzo al campo. La squalifica di Costa è un imprevisto poco gradito, il Foggia dovrà fare a meno dell’unico esterno sinistro in rosa. Probabilmente sarà 3-5-2, con uno tra Di Pasquale e Kontek al fianco di Rizzo e Leo. Frigerio e Schenetti potrebbero essere i due interni, Bjarkason e Garattoni larghi. Peralta e Ogunseye favoriti in avanti. Non è certamente da escludere un approccio spregiudicato alla gara, il tridente offensivo potrebbe rappresentare una valida alternativa per una squadra che non avrà nulla da perdere. In casa Lecco, invece, rientra capitan Giudici: 3-4-1-2 o 3-5-2 per Foschi, assetto che potrebbe variare in base alla strategia tattica del momento, con un prezioso 2-1 da difendere. Pinzauti e Buso candidati nel tandem d’attacco. Out Ardizzone, uscito anzitempo dalla gara dello “Zaccheria”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp