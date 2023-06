Nardò, ufficiale la riconferma di Ragno

NARDÒ – Ufficiale la riconferma di Nicola Ragno a Nardò. Il tecnico molfettese, cercato ripetutamente da Barletta e Altamura, resterà alla guida dei granata. Confermato il legame tra l’allenatore e i salentini, certificato anche dal contratto fino al 2024. Resta l’incognita sul ripescaggio in Serie C, con il club in attesa di indizi ad inizio settimana.

Virano altrove, dunque, le due biancorosse. L’Altamura valuta la riconferma di Rogazzo, il Barletta farà altre valutazioni nei prossimi giorni: sul taccuino di Dimiccoli, ancora senza direttore generale e direttore sportivo, ci sono Di Bari e Loseto.

