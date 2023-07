Sciabola: La foggiana Martina Criscio argento ai Giochi Europei di Cracovia

Ai Giochi Europei di Cracovia il team di sciabola femminile guidato dal CT Nicola Zanotti e formato dalla pugliese Martina Criscio, da Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro vince la medaglia d’argento.

Sull’impresa c’è la firma di Martina Criscio, che nel quarto di finale con l’Azerbaigian compie un autentico capolavoro: salita in pedana per l’ultima frazione con l’Italia sotto nel punteggio per 33-40, rifila un clamoroso parziale di 12-2 alla fortissima Anna Bashta trascinando le azzurre in semifinale col punteggio di 45-42.

Sempre schierata come ultima frazionista, la sciabolatrice foggiana in forza alle Fiamme Oro ha poi gestito con tranquillità il cospicuo vantaggio contro l’Ungheria chiudendo sul 45-40 e in finale ha tentato, purtroppo invano, la rimonta contro la Francia che si è imposta per 45-38.

Resta un risultato di assoluto prestigio che porta inoltre in dote un bel bottino di punti validi per la qualifica olimpica ai Giochi di Parigi 2024 nonostante la forzata assenza di Michela Battiston, la friulana in forza all’Aeronautica Militare che si allena al Circolo Schermistico Dauno, tenuta a riposo a scopo precauzionale per un problema fisico che ha consigliato prudenza a poche settimane dall’inizio dei Campionati del Mondo in programma a Milano dal 22 al 29 luglio.

“Siamo soddisfatte per come abbiamo tirato con compattezza e spirito di squadra contro ogni avversaria. Abbiamo dimostrato di tenerci tanto: resta il rimpianto per un oro che avremmo potuto vincere ma è comunque un argento che vale moltissimo, testimonianza di un grande percorso di crescita che ci ha visto protagoniste in questa stagione e che ci avvicina al Mondiale di Milano”, ha dichiarato a fine gara Martina Criscio.

