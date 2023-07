La Junior Fasano ha confermato alla guida tecnica della squadra campione d’Italia in carica Vito Fovio nel ruolo di allenatore e Giuseppe Crastolla come vice. I due saranno nuovamente affiancati nella preparazione atletica della squadra da Zeljko Beharevic: il raduno che darà il via alla stagione è fissato per lunedì 24 luglio. Nei prossimi giorni sarà comunicata la lista degli atleti confermati, e saranno ufficializzati i nuovi volti che saranno protagonisti della stagione sportiva 2023/24.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp