Canottaggio: Poker d’oro per il CC Barion al Festival dei Giovani

Poker di ori per il Canottieri Barion al Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” di canottaggio. Nella tre giorni disputata sul lago di Varese e riservata ad atleti dai 12 ai 14 anni, i ragazzi del circolo barese di molo San Nicola sono saliti sul podio per dieci volte in totale, vittorie comprese. Numeri da record per la 34esima edizione della manifestazione, con 140 società e 2200 canottieri iscritti.

Subito in evidenza fra i cadetti Federico Biscardi, primo nel singolo, mentre gli altri successi sono arrivati a bordo di equipaggi misti: Riccardo Traversa nel quattro di coppia pugliese Cadetti, con Matteo Chimenti ed Andrea Annacontini del Cus Bari e Gianmarco Puca della Pro Monopoli, e poi Federica Schirone nel doppio Allieve C con una ragazza di Peloro e Alberto Schirinzi Pagliari nel quattro di coppia Allievi C con Roma.

Cinque gli argenti, a cominciare dai due ottenuti dalla coppia Biscardi-Traversa nel doppio cadetti. Per Riccardo Traversa anche un secondo piazzamento nel singolo. Bene fra gli Allievi B2 Angelo Flavio Caliandro, secondo nel singolo 7.20 Allievi B2 ed anche nel doppio con Cristian Mele. A completare il medagliere il terzo posto conseguito da Federica Schirone nel quattro di coppia Cadetti della rappresentativa regionale Puglia, con Carlotta Livorti del Cus Bari ed Alessandra Mavilio e Sylvia Andrea Traetta della Pro Monopoli.

Appena giù dal podio Alberto Pagliari Schirinzi nel singolo 7.20 fra gli Allievi C, come pure Cristian Mele fra gli Allievi B2, categoria in cui lo stesso Mele è finito quinto nel doppio con il fratello Andrea. Da mettere in conto anche il sesto posto della Schirone nel singolo 7.20 Allieve C e i settimi piazzamenti ottenuti da Sara Circella in equipaggio misti, nelle due gare di doppio Allieve C, e da Caliandro nel singolo 7.20 Allievi B.

