Baseball C/M: Taranto ko a Chieti, ma resta in vetta

Nel decimo turno del campionato di Serie C di Baseball, il Chieti si è aggiudicato la vittoria con i Tritons in quella che rappresentava quasi l’ultima spiaggia per i teatini. Con una prestazione eccellente, gli abruzzesi hanno avuto la meglio sui tarantini, che hanno dato il massimo per cinque inning, per poi cedere il passo con troppa facilità agli abruzzesi.

Taranto è scesa in campo ritrovando Pacente e Chirulli tra i titolari, schierando Carlos Gordon come lanciatore. Tuttavia, lo stesso Gordon ha iniziato male regalando agli avversari delle basi gratuite, punito dalla valida di Leyva per il primo punto si Chieti. Nel loro turno di attacco, i rossoblu hanno portato Ruiz e Lara in base, ma Gordon è stato eliminato al volo prima che Chirulli rimanesse al piatto dopo aver dato l’illusione del fuoricampo, con una palla uscita in foul per pochi centimetri.

Nel secondo e terzo inning, le difese dei due team hanno dettato legge: solo zeri sono stati segnati sul tabellone. Al quarto inning, Gordon ha perso il controllo dei suoi lanci, regalando molte basi agli avversari, complice anche un errore difensivo di Pacente. Chieti ha segnato e Motolese ha chiamato sul monte il mancino Gabriel Mucavero, che ha tolto le castagne dal fuoco chiudendo l’inning senza ulteriori punti.

Come spesso è successo quest’anno, la parte bassa del lineup tarantino ha suonato la carica: Mucavero prima e Patruno dopo hanno segnato due punti grazie a Scarnera, autore di una battuta valida. In base ci sarebbero stati i punti del pareggio e del vantaggio, ma le bocche di fuoco Ruiz e Gordon sono rimaste imbrigliati nei lanci di D’Alonzo, parziale di 3-2 per Chieti alla fine del quarto.

Il lanciatore tarantino Mucavero ha continuato a fare bene il suo lavoro, ma non lo ha aiutato la difesa. Anzi, due errori hanno fatto segnare due punti al Chieti con due out. I Tritons hanno accusato il colpo, e l’esperta squadra abruzzese ha fiutato l’occasione.

Nel sesto inning, Chieti ha segnato 4 punti ponendo una distanza di 7 lunghezze per poi calare l’asso schierando Oscar Tucci sul monte, giocatore di assoluto livello, proveniente da un college americano e con alle spalle diversi campionati di Serie A, oltre che Mondiali ed Europei con le nazionali di ogni categoria.

Nel settimo inning, i rossoblu hanno tirato fuori l’orgoglio e con tre battute valide sono riusciti a trovare il punto che ha trascinato la partita sino al nono inning. È stato il primo punto che il formidabile Oscar Tucci ha concesso quest’anno. La partita, però, era ormai in ghiaccio e si è conclusa con il finale di 12-3 per Chieti.

“Abbiamo pagato l’inesperienza nel giocare questo tipo di partite – ha dichiarato il presidente Maggio a fine partita -, ma c’è da dire che Chieti ha vinto con grande merito. Per noi è un altro passo nel percorso di crescita, che comunque ci vede in corsa per un posto nei playoff”.

Grazie a questa vittoria, Chieti ha raggiunto Taranto al primo posto del Girone O quando mancano solo due giornate alla fine della regular season. Nell’altra partita di giornata, i Warriors Bari hanno avuto la meglio con i Bears Teramo, ma entrambe le squadre sono fuori dalla corsa per i playoff.

Nel prossimo turno, i Tritons dovranno vedersela con Bari, tra le mura amiche del Comunale di Torricella. Come di consueto, i derby sono sempre forieri di grande agonismo e con punteggi imprevedibili. Ma la strada che porta alla post-season passa anche da qui, ed i Tritons devono ritrovare se stessi e lottare sino alla fine

