Beach Handball: Junior Fasano vince il campionato regionale

È stata la Junior Fasano a vincere la 3a edizione del campionato regionale di Beach Handball, disputatosi domenica 25 giugno nell’Area Forcatella Camper sulla litoranea Savelletri- Torre Canne.

La formazione capitanata da Davide Notarangelo, composta anche da Filippo Angiolini, Davide Pugliese, Leonardo Boggia, Oronzo Monopoli, Daniele Vinci e Flavio Messina, ha prima chiuso in testa il girone all’italiana a punteggio pieno, per poi sconfiggere nella finale per il 1° posto l’Altamura per 2-0 (22-8, 25-15 i parziali).

Grazie al successo nella manifestazione organizzata dalla Figh Puglia, la Junior ha guadagnato l’accesso alla Finale Nazionale in programma a Rimini il 7 e l’8 luglio.

Soddisfazione in casa biancazzurra anche per le prestazioni dei giovanissimi della Pallamano Fasano (Severino Ciaccia, Luigi Boggia, Kevin Bllunga, Giorgio Rubino, Lukas Isteri, Pasquale Bagorda, Angelo Fedele, Thomas Loparco e Gianluca Grassi), che hanno chiuso il torneo al terzo posto superando nella relativa finale il Noci in rimonta per 2-1 dopo gli shoot-out (14-19, 24-12, 10-8 i parziali).

I risultati: Pallamano Fasano-Junior Fasano 0-2, Noci-Altamura 0-2, Altamura- Pallamano Fasano 2-0, Junior Fasano-Noci 2-0, Pallamano Fasano-Noci 1-2, Junior Fasano- Altamura 2-0.

Classifica girone: 1° Junior Fasano, 2° Altamura, 3° Noci, 4° Pallamano Fasano.

Finale 3° posto: Noci-Pallamano Fasano 1-2.

Finale 1° posto: Junior Fasano-Altamura 2-0.

