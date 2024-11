Scherma, la brindisina Carola Calogiuri argento a Legnano

Straordinaria prova per la giovane spadista pugliese Carola Calogiuri, portacolori delle Lame Azzurre Brindisi, che ha conquistato il secondo posto nella prima prova nazionale Cadetti. La competizione, disputata a Legnano, ha visto la partecipazione di ben 207 atlete, rendendo il risultato ancora più prestigioso.

Calogiuri ha esordito con un netto 15-9 contro Elena Lucisano del Club Scherma Roma, per poi sconfiggere in sequenza Giulia Foscolo (15-4) della Scherma Treviso, Elena Antonucci (15-12) del Circolo Ravennate della Spada, Francesca Aina (15-10) della Pro Novara Scherma e Irene Vigorito (15-9) della Pro Patria Busto Arsizio.

In semifinale ha beneficiato del ritiro di Dorotea Tarantini del Piccolo Teatro Milano, classificatasi terza a pari merito con Michela Limonta della Pro Patria Milano. La finale ha visto Calogiuri cedere solo di misura, 15-12, contro Maria Roberta Casale del Cus Catania, campionessa italiana Under 17 in carica.

Un percorso eccezionale che conferma il talento della spadista brindisina, capace di distinguersi in una gara di altissimo livello. Un argento che vale oro per Carola Calogiuri, simbolo di dedizione e determinazione.

