Futsal U19/M, all’Audace Monopoli lo scontro diretto per secondo posto

La Kredias Audace Monopoli Under 19 ha confermato la propria forza e continua crescita imponendosi con un netto 3-0 sul Bitonto nello scontro diretto per il secondo posto.

La partita. Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, ma non è mancata l’intensità. Le due squadre hanno lottato duramente, con diversi falli: cinque per i locali e sei per l’Audace, che ha visto Brunelli parare un tiro libero e distinguersi con altre importanti parate. Dall’altra parte, anche il portiere del Bitonto si è fatto notare per diversi interventi decisivi.

Nella ripresa, l’Audace è entrata in campo con maggiore determinazione, trovando subito il vantaggio con Messa, abile a sfruttare un errore difensivo del Bitonto. Lo stesso pivot gialloblu ha poi raddoppiato, consolidando il risultato. Nel finale, con il Bitonto che tentava di riaprire la partita giocando con il portiere di movimento, Pedote ha chiuso i conti segnando il definitivo 3-0 a porta vuota.

Verso il big match. La vittoria, meritata e convincente, è un ulteriore passo avanti per la squadra di mister Marcello Lamanna, che ha dimostrato carattere e solidità contro un avversario ostico. Ora i gialloblu si preparano al big match di domenica prossima alla Tensostruttura, dove affronteranno la capolista Capurso, avanti di tre punti rispetto a tre inseguitrici, tra cui proprio la Kredias Audace, che deve ancora recuperare una partita.

