Scanzano Jonico festeggia i 50 anni di autonomia comunale

Lunedì 15 luglio alle ore 18:30, l’amministrazione comunale di Scanzano Jonico (Matera) organizza un evento per celebrare i 50 anni di autonomia comunale.

“È un’occasione speciale per ripercorrere insieme la nostra storia e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Vogliamo continuare a lavorare per fare di Scanzano Jonico un esempio di eccellenza nel Metapontino e oltre”, dichiara Pasquale Cariello, sindaco di Scanzano, che ha ringraziato il Comitato dei sindaci per l’evento organizzato lo scorso 1 luglio e per l’impegno profuso a favore di Scanzano, nonché la Pro Loco, definita baluardo della cultura e tradizione locale. “Un ringraziamento particolare a tutti gli amministratori e i dipendenti comunali che per cinquant’anni hanno lavorato per Scanzano”.

Le celebrazioni inizieranno con un corteo da Piazza dei Centomila fino a Piazza Gramsci, dove si terrà una cerimonia religiosa. La serata proseguirà con un festa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author