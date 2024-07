Matera, carcere: agente preso a pugni da un detenuto

Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Matera: solo pochi giorni fa un ispettore è stato aggredito, ma grazie alla sua professionalità l’incidente non è sfociato in un evento critico. Venerdì 12 luglio, però, si è verificato una nuova aggressione: un assistente capo è stato colpito al volto con dei pugni da un detenuto. Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di violenze nel reparto già noto per la sua pericolosità.

Piena solidarietà all’ispettore e al collega aggredito, che è stato portato all’ospedale di Matera e dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma contusivo. Messina,segretario generale del sindacato, ha concluso: “Lo Stato prenda coscienza dei gravi disordini che avvengono nelle carceri della Repubblica e proclami lo stato di emergenza”.

