Angelino a Bardi: ‘Basta poltrone, è tempo di agire per Matera’

“Dopo aver formato la nuova giunta, è arrivato il momento di recuperare il terreno perduto. Invito il riconfermato governatore della Regione Basilicata, Vito Bardi, a impegnarsi seriamente per risolvere i problemi del territorio materano, abbandonato per cinque anni. A Potenza, l’unico interesse sembra essere sempre quello delle poltrone. Ora che le cariche assessorili sono state distribuite, tutti sperano di ottenere un posto da sottosegretario, figura che sarà istituita con una nuova legge regionale”. Lo scrive in una nota Giovanni Angelino (Matera nel cuore).

“Nonostante ci vorrà qualche mese, c’è già chi sgomita per entrare nella lista dei tre sottosegretari che saranno nominati dal presidente Bardi. Non se ne può più – aggiunge -. È tempo di smettere di pensare alle poltrone e di mettersi al lavoro per risolvere le criticità del Materano. In cinque anni, Bardi non si è mai visto in queste zone. È ora di dimostrare con i fatti di stare dalla parte del popolo lucano, in particolare di avere a cuore le esigenze della popolazione di Matera e provincia”.

”La politica non si fa solo con slogan e bonus: pochi euro di sconto sulle bollette non cambiano la vita delle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese e non possono permettersi di far studiare i propri figli all’università. La nostra regione rischia di sparire se non ci saranno provvedimenti adeguati in tema di lavoro, perché solo il lavoro può contrastare il crescente spopolamento, soprattutto nei piccoli Comuni”, conclude Giovanni Angelino.

