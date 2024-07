Policoro, senzatetto aggredito e ucciso dopo violento pestaggio

POLICORO – Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, a Policoro (Mt), un cinquantunenne senza fissa dimora è morto a seguito di violente percosse. L’episodio è accaduto intorno alle 2:00 nei pressi di un supermercato dove l’uomo stazionava spesso, in via Monte Bianco. Di origine romena, il 51enne è poi deceduto all’ospedale Giovanni Paolo II, dove era stato portato per le cure dai sanitari del 118. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Policoro e del Nucleo Investigativo di Matera.

Nelle scorse notti un’altra aggressione a un altro cittadino romeno ha portato all’arresto di una persona.

